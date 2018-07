Air France-KLM, a maggio 2018 crescita passeggeri del 3,7%

editato in: da

(Teleborsa) – Per Air France-KLM passeggeri in crescita del 3,7% a maggio. Il Gruppo ha registrato in particolare una netto incremento nei collegamenti con il Sud America e melle sue attività low cost, soprattutto con Transavia con le sue diverse basi europee (sul modello Ryanair, easyJet e Vueling) e Hop!. Incremento passeggeri avuto \ che ha colpito il vettore aereo nel periodo di primavera

.

In particolare la low cost Transavia e Hop!, la compagnia creata appositamente per i collegamenti interni, hanno fatto registrare 9,3 milioni di passeggeri con un load factor in aumento del 3,5% in rapporto allo stesso mese del 2017. Bene anche i numerosi collegamenti a lungo raggio, con crescita complessiva numero passeggeri per il settore del 3,2%.