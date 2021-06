Air France incrementa la capacità estiva

editato in: da

(Teleborsa) – Air France coprirà nell’estate 2021 quasi 200 destinazioni, di cui oltre 110 in Francia, Europa e Nord Africa. Rispetto all’estate 2019, Air France aumenterà l’offerta di voli verso la Grecia di quasi l’80% e verso il Portogallo di quasi il 25%.

Sul lungo raggio, si segnala l’incremento delle frequenze sulle caraibiche francesi. In particolare, Air France opererà fino a 3 voli giornalieri per Pointe-à-Pitre (Guadalupa), Fort-de-France (Martinica) e Saint-Denis de la Réunion in partenza da Parigi-Orly e Parigi-Charles de Gaulle.

A luglio e agosto 2021, l’operativo dei voli di Air France rappresenterà il 65% della capacità offerta nello stesso periodo del 2019. La flotta conterà 181 aeromobili. Ne saranno richiamati in servizio dieci a medio raggio e 12 a lungo raggio.