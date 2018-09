Air Europa, Madrid-Panama City da febbraio 2019 con Dreamliner

editato in: da

(Teleborsa) – Da febbraio 2019 un Boeing 787-8 Dreamliner di Air Europa decollerà cinque volte la settimana dall’aeroporto madrileno di Barajas alla volta di Panama City, in centro America, la città del canale che unisce l’Oceano Pacifico all’Atlantico. Il volo è programmato in partenza da Madrid alle 15:05 di lunedì, martedì, mercoledì, venerdì e domenica.

Dalla capitale dello Stato di Panama il Dreamliner della compagnia iberica, che fa parte dell’alleanza SkyTeam (insieme ad Alitalia, Air France-KLM, Delta Arlines, Aerolineas Argentinas, Korean Air e altri) ripartirà alle 21:40 locali degli stessi giorni per giungere nella capitale spagnola al mattino successivo.

Il Boeing 787-800 Dreamliner, primo aereo di serie con la fusoliera di materiale composito invece che di alluminio come quelle dei tradizionali aeromobili già esistenti, consuma il 20% in meno di carburante e genera meno emissioni rispetto a qualsiasi altro velivolo di dimensioni simili.

L’impatto acustico è inferiore del 60% rispetto ai velivoli della stessa categoria, mentre la sua cabina è pressurizzata come se i passeggeri si trovassero a soli 609,6 metri di altezza, ale a dire in collina, decisamente al di sotto delle condizioni che si trovano nella maggior parte degli aerei. Il che significa, quindi, che il viaggio a bordo di un Dreamliner di qualsiasi serie esso sia (800, 900 o 1000) è in ogni caso un volo molto più confortevole.

Panama si aggiunge così al network Dreamliner di Air Europa, che comprende già San Paolo, Miami, Bogotá, Santo Domingo, Buenos Aires, L’Avana, Lima e Tel Aviv. Con questa nuova rotta, la compagnia spagnola raggiunge quota 22 destinazioni long-haul nel continente americano, confermandosi sempre di più come il punto di riferimento per i collegamenti tra Europa e America.

Inoltre, grazie agli accordi con Copa Airlines, compagnia di bandiera dello stato di Panama, Air Europa contribuirà a aumentare la connettività domestica permettendo di raggiungere più facilmente tantissime altre destinazioni del Centro America.