Air Dolomiti ritorna a volare sugli hub di Francoforte e Monaco di Baviera

editato in: da

(Teleborsa) – Air Dolomiti riprende i voli dalle città italiane per Monaco di Baviera e Francoforte sul Meno. A partire dal 15 giugno, la compagnia del Gruppo Lufthansa garantirà voli da Firenze, Venezia e Torino per Monaco di Baviera e da Verona e Torino per Francoforte, e da Venezia e Bologna per Francoforte. Questi ultimi due andranno ad aggiungersi alla tratta da Milano Malpensa a Francoforte.

Il progetto di Air Dolomiti è di aumentare di settimana in settimana le frequenze e le destinazioni per ritornare progressivamente alla normalità.