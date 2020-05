Air Dolomiti riparte dall’Italia

editato in: da

(Teleborsa) – Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa, ha annunciato la ripresa dei voli in Italia con i collegamenti dall’aeroporto di Firenze verso Catania, Palermo e Cagliari.

A partire dal 5 giugno dallo scalo fiorentino la compagnia proporrà quattro frequenze settimanali per Sicilia e Sardegna. I voli saranno operati il lunedì, giovedì, venerdì e domenica con partenza da Firenze alle ore 11:55 per Palermo e alle ore 16:10 per Catania.

I collegamenti per Cagliari saranno invece operativi dal 19 giugno alle ore 12:05, sempre quattro volte la settimana il lunedì, giovedì, venerdì e domenica.

Air Dolomiti ha introdotto massima flessibilità consentendo di confermare la prenotazione entro sette giorni dalla data di partenza del volo, con possibilità di rimborso o reboking.