Air Dolomiti rimpatria cittadini italiani dalla Romania

(Teleborsa) – Air Dolomiti, compagnia aerea italiana del Gruppo Lufthansa con sede a Villafranca di Verona, ha pianificato per martedì 21 aprile due nuovi voli commerciali con Embraer 195 per il rimpatrio per i cittadini italiani all’estero.

Dopo i voli speciali effettuati nelle scorse settimane dalle città di Riga, Vilnius, Bucarest e Sofia, la compagnia organizza due ulteriori collegamenti per aiutare i connazionali italiani a rientrare in Italia. In accordo con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Air Dolomiti predisporrà due collegamenti da Bucarest che partiranno martedì 21 aprile rispettivamente alle ore 13:35 e alle 14:35 locali. I voli atterreranno prima all’aeroporto di Roma Fiumicino e poi proseguiranno per Milano Malpensa.

“In questo particolare momento storico, le restrizioni sui collegamenti aerei sono un limite per tutti coloro che desiderano rientrare a casa – ha dichiarato Joerg Eberhart, Presidente & CEO di Air Dolomiti – la nostra compagnia continuerà l’attività di rimpatrio cominciata nelle scorse settimane in collaborazione con la Farnesina, per supportare il rientro nelle proprie residenze dei cittadini italiani all’estero”.