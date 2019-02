Air Dolomiti intensifica i collegamenti con Monaco e Francoforte

editato in: da

(Teleborsa) – Air Dolomiti annuncia l’espansione del proprio network con l’operativo estivo, a partire dal prossimo 31 marzo, introducendo più collegamenti per raggiungere Monaco di Baviera e Francoforte.

Air Dolomiti opererà nuove rotte da Torino: per Monaco di Baviera, 5 voli al giorno dal lunedì al venerdì e 3 voli il sabato e la domenica per un totale di 31 frequenze settimanali; per Francoforte, 4 voli al giorno per un totale di 28 frequenze settimanali. Da Pisa a Monaco di Baviera si volerà due volte al giorno per un totale di 14 frequenze settimanali, che andranno ad aggiungersi agli attuali voli per Verona, Venezia, Firenze, Bologna e Bari per Monaco.

La collaborazione tra Air Dolomiti e Lufthansa si rafforza sui voli da Malpensa per Monaco di Baviera (2 voli al giorno dal lunedì al venerdì e 1 volo al giorno il sabato e la domenica), Firenze – Francoforte (3 voli al giorno). Inoltre, Air Dolomiti collegherà gli aeroporti di Genova e Trieste con Monaco e una volta la settimana Ancona, Cagliari, Catania, Palermo sempre con lo scalo bavarese.

In codeshare con Lufthansa, Air Dolomiti opererà da Monaco anche collegamenti per Birmingham, Bilbao, Bruxelles, Cluj, Copenhagen, Göteborg, Nizza, Marsiglia, Lussemburgo, Praga, Tolosa, Lione.