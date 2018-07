Air Dolomiti è in cerca di piloti

editato in: da

(Teleborsa) – Air Dolomiti sta cercando nuovi piloti. La compagnia aerea operante in Italia, un tempo quotata alla Borsa di Milano e parte del Gruppo Lufthansa dal 2003, ha aperto la selezione “Direct Entry First Officers”.

Chi può fare domanda – Per poter entrare a far parte di questa squadra è necessario possedere alcune caratteristiche e requisiti professionali: età tra i 21 e i 45 anni; licenza EASA ATPL (A) o licenza CPL (A)/IR e ATPL frozen; abilitazione Multi Engine/IR (A); attestato di partecipazione al corso Multi Crew Coordination; certificato medico di Classe 1 in corso di validità; ICAO Level 4 English language proficiency (o superiori). Inoltre la selezione è rivolta a candidati con propensione al “team working” e spiccate doti di “leadership”. Sono richiesti anche impegno e forte senso del dovere.

La selezione – Il processo di selezione è suddiviso in tre differenti fasi: il Test DLR ad Amburgo in accordo allo standard

del gruppo LH, i colloqui psico-attitudinali individuali e di gruppo a Verona; selezione al simulatore a Francoforte o a Vienna.