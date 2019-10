Air Albania new entry sul mercato italiano

editato in: da

(Teleborsa) – Il nuovo aereo Boeing denominato “Migjeni” della compagnia aerea nazionale “Air Albania” è stato inaugurato oggi.

Lunedì 30 settembre compagnia aerea ha inaugurato i primi voli verso l’italia. Tre le destinazioni, Roma, Bologna e Milano, raggiunte con il nuovo Boeing 737-800 “Migjeni” da 162 posti di Air Albania, che nei servizi di bordo include anche la ristorazione.

Il primo decollo verso l’Italia, destinazione Roma Fiumicino, è stato preceduto da una cerimonia inaugurale svoltasi all’aeroporto internazionale di Rinas. In tarda mattinata la prima partenza per Milano e nel pomeriggio per Bologna. Air Albania ha previsto di operare anche voli diretti con gli Stati Uniti con aerei di lungo raggio