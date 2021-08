AIM Italia, si muovono sulle montagne russe le neo-arrivate Nusco e Ulisse Biomed

editato in: da

(Teleborsa) – Come caratteristico di molte società dell’AIM Italia – il segmento di Borsa Italiana dedicato alle alle PMI dinamiche e competitive – anche le ultime arrivate Nusco e Ulisse Biomed scambiano da qualche giorno sulle montagne russe. La prima, sbarcata in Borsa il 4 agosto, ha iniziato il suo rally dopo aver comunicato che in fase di collocamento EdiliziAcrobatica è entrata nel capitale azionario in qualità di investitore industriale interessato a valutare possibili sinergie future. Alla chiusura di giovedì il titolo aveva raddoppiato il suo valore rispetto al prezzo di collocamento, salvo poi perdere oltre l’11% nella seduta di ieri. Nella tarda mattinata di oggi scambia a +3,7%, dopo aver raggiunto anche il +13% in apertura di giornata.

Andamento simile per Ulisse BioMed, azienda biotech italiana attiva nel settore healthcare che è arrivata a Piazza Affari venerdì 6 agosto. Da prezzo di collocamento a 2 euro per azione è passato ai 6,29 di mercoledì, guadagnando il 214%. Nella giornata di ieri si è preso una pausa (-20%), prima di ripartire. Nella tarda mattinata di oggi scambia a 5,55, con un aumento del 10,78%.

Per Nusco le implicazioni tecniche assunte avvalorano l’ipotesi di una prosecuzione della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 2,373 e successiva a 2,673. Supporto a 2,073. Per Ulisse BioMed operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista in area 5,78 e successiva a quota 6,28. Supporto a 5,28.

