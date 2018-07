AIM Italia, Longino & Cardenal è la quattordicesima ammissione dell’anno

editato in: da

(Teleborsa) – Una nuova matricola è sbarcata sull’AIM Italia: Longino & Cardenal, la quattordicesima dell’anno che porta a 103 il numero delle società attualmente quotate sul mercato dedicato alle piccole e medie imprese.

Longino & Cardenal si pone oggi come uno dei principali “food globetrotter” italiani, distributore B2B di cibi rari e preziosi per la ristorazione nazionale ed internazionale e punto di riferimento per gli operatori del food italiani ed esteri di alto profilo.

In fase di collocamento la società ha raccolto 4.95 milioni di euro, il flottante al momento dell’ammissione è del 22% con una capitalizzazione pari a 22.5 milioni di euro. La società fattura 28.5 milioni di euro.

Ottimo il debutto: la Società ha chiuso la seduta in rialzo, registrando un prezzo pari a 5,30 Euro, +47,2% rispetto al prezzo di collocamento di 3,60 Euro, raggiungendo una capitalizzazione di circa 33,1 milioni di Euro.

Borsa Italiana comunica che da domani 5 luglio 2018 e fino a successiva comunicazione sulle azioni ordinarie Longino&Cardenal (LON – Isin IT0005337073) non sarà consentita l’immissione di ordini senza limite di prezzo.

Le azioni LON verranno pertanto negoziate nel settore AI1X del segmento MA1 della piattaforma Millennium.