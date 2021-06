AIM Italia, capitalizzazione pari a 7,5 miliardi di euro al 31 maggio

editato in: da

(Teleborsa) – Sono 144 società le società quotata su AIM Italia al 31 maggio 2021, di cui 5 società su AIM PRO e 2 società sospese. La capitalizzazione del mercato dedicato alle piccole e medie imprese italiane ad alto potenziale di crescita è pari a 7,5 miliardi di euro, sempre al 31 maggio 2021, in aumento del 29% rispetto al stesso periodo del 2020. Nei primi cinque mesi dell’anno si sono registrate 10 IPO, con 287 milioni di euro raccolti, 2 delisting e 2 transizioni al mercato principale. È la fotografia che emerge dall’ultimo report sui mercati dedicati alle SMEs europee di Envent Capital Markets.

L’investment banking con sede a Londra sottolinea che la crescente liquidità che ha caratterizzato i primi mesi del 2021 “sta trovando impieghi nel segmento AIM, che nel corso di quest’anno ha recuperato la differenza storicamente presente con gli altri indici, confermando una decisa maturazione del mercato delle PMI”. Secondo Envent Capital Markets, l’ampliamento della platea di investitori, garantita dall’approdo a Euronext, favorirà un aumento della dimensione del bacino dei mercati del capitale dedicati alle PMI.

La capitalizzazione media delle società quotata su AIM Italia è stata di 43 milioni di euro nel 2020, in calo del 15% rispetto al 2019 anche a causa delle perdite dei mercati azionari in seguito alla pandemia. La capitalizzazione media era pari a 52 milioni di euro a maggio 2021, in crescita del 22% rispetto a dicembre 2020. I settori più grandi del mercato, in quanto ha capitalizzazione al 31 maggio 2021, sono Digital (31%), Manufacturing (24%), Consumer goods and services (15%), Biotech & Pharma (8%) e Financial and Investment Companies (8%).