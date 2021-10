AIG sottotono ignora upgrade Barclays

(Teleborsa) – Giornata incolore per AIG, che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,73% rispetto alla seduta precedente nonostante la promozione giunta da Barclays.

L’ufficio studi ha rivisto al rialzo il target price sul titolo del colosso assicurativo a 59 dollari da 53 dollari.

Comparando l’andamento del titolo con l’S&P 100, su base settimanale, si nota che il colosso assicurativo statunitense mantiene forza relativa positiva in confronto con l’indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all’indice stesso (performance settimanale +2,95%, rispetto a +1,46% dell’S&P 100).



Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 58,15 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 57,06. L’equilibrata forza rialzista di AIG è supportata dall’incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 59,24.