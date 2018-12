Aie: “Nel 2017 meno di un miliardo di persone senza elettricità...

editato in: da

(Teleborsa) – “Per la prima volta, nel 2017, il numero di persone prive di accesso all’elettricità è sceso al di sotto di un miliardo” contro i due miliardi che si registravano all’inizio degli anni Duemila. “Ma i trend di accesso all’energia sono lontani dal conseguimento degli obiettivi globali”.

Lo ha detto il direttore esecutivo dell’Agenzia internazionale per l’energia (Aie) Fatih Birol in occasione della presentazione del World Energy Outlook 2018 dell’Agenzia internazionale dell’Energia che ha aggiunto che l’area del mondo più problematica “è l’Africa Subsahariana dove 2 persone su 3 non hanno accesso all’elettricità”.

(Foto: Raul Varzar on Unsplash)