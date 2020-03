Agroalientare, Bellanova: arriva casella di posta per denunce comportamenti sleali

editato in: da

(Teleborsa) – In questa fase di emergenze è particolarmente importante combattere tutti i comportamenti sleali nei confronti degli anelli più deboli della filiera dell’agroalimentare. È con questo scopo che Teresa Bellanova, Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ha annunciato l’apertura di una casella di posta elettronica specifica per dare la possibilità a organizzazioni agricole, associazioni di produttori e altri soggetti aggregati di segnalare al Ministero richieste anomale nel comparto.

“Dobbiamo difendere il lavoro di tutti, nel pieno rispetto dei ruoli e delle funzioni, dimostrando ancora una volta che l’Italia sa unirsi e sa combattere insieme anche nelle situazioni più difficili”, ha spiegato Bellanova presentando l’iniziativa. Le segnalazioni che arriveranno al ministero saranno poi inoltrate all’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato per evitare speculazioni.

“Soprattutto in questo momento chi mette in campo concorrenza e pratiche sleali fa un danno enorme al Paese e ai cittadini. Non possiamo consentirlo in alcun modo”, ha concluso la Ministra.