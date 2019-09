Agricoltura, via libera definitivo Senato a ddl su società settore lattiero-caseario

editato in: da

(Teleborsa) – Con 184 voti favorevoli, 43 astenuti e nessun voto contrario l’Aula del Senato ha approvato definitivamente il disegno di legge che elimina il divieto di partecipazione pubblica in società del settore lattiero-caseario. Questo divieto era previsto dall’articolo 4 del testo unico sulle partecipate (riforma Madia).

Il provvedimento, approvato nella versione licenziata dalla Camera, aggiunge un nuovo comma per prevedere che tale divieto non si applichi appunto alla costituzione né all’acquisizione o al mantenimento di partecipazioni aventi per oggetto sociale prevalente la produzione, il trattamento, la lavorazione e l’immissione in commercio del latte, in qualsiasi modo trattato, e dei prodotti lattiero-caseari.

(Foto: CC-BY-2.0)