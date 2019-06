Agricoltura sostenibile, FPT Industrial (CNH) dona sistema IPU all’Università di Nairobi

editato in: da

(Teleborsa) – FPT Industrial, il brand motoristico globale di CNH Industrial, ha donato alla Jomo Kenyatta University of Agriculture and Technology di Nairobi, in Kenya il sistema IPU (Irrigation Power Unit).

Il sistema, costruito appositamente per questo progetto, comprende una motopompa e un sistema di irrigazione. Equipaggiato con un motore FPT F32 – lo stato dell’arte nella sua categoria, leggero ed efficiente rispetto ai consumi – il sistema offre prestazioni ottimali con bassi costi operativi, pur essendo pienamente conforme alle più recenti normative sulle emissioni.

Verrà messo immediatamente in servizio nella fattoria dell’Università, dove sarà a disposizione non solo degli studenti, consentendo loro l’accesso a una preziosa risorsa di formazione pratica sull’ingegneria dell’irrigazione, ma anche della comunità locale, in quanto la fattoria coltiverà una serie di prodotti destinati all’alimentazione della popolazione del luogo.

Questo episodio di Behind the Wheel coglie un momento cruciale nel progetto di formazione a lungo termine, che coinvolge 40 studenti di ingegneria della University of Agriculture and Technology di Nairobi ed è supportato da FPT Industrial, il Milan Center for Food Law and Policy, organizzazione nota a livello internazionale impegnata a promuovere il diritto al cibo e all’acqua, e la E4Impact Foundation, principale University Alliance per la formazione degli imprenditori nel continente africano