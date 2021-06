Agricoltura, Mipaaf dà via libera ad anticipazioni pagamenti PAC 2020-2021

editato in: da

(Teleborsa) – Il Ministro per le Politiche agricole Stefano Patuanelli ha firmato il decreto ministeriale che autorizza AGEA e gli organismi pagatori regionali a erogare alle imprese agricole un’anticipazione dei pagamenti previsti dalla Politica Agricola Comunitaria (PAC) per l’anno 2021.

Il decreto è stato emanato d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni, che vi ha dato il via libera lo scorso 17 giugno 2021.

L’erogazione anticipata non comporta oneri per gli agricoltori, in quanto i relativi interessi, calcolati a tassi di mercato, sono compensati da una sovvenzione di pari importo che costituisce un aiuto di Stato autorizzato dalla Commissione europea. L’anticipazione ammonta al 70% dell’importo richiesto per i pagamenti diretti ed è erogata, se d’importo superiore a 900 euro.