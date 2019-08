Agricoltura, -20% produzione mele in Europa

editato in: da

(Teleborsa) – Una riduzione importante, quella della produzione e del raccolto di mele in Europa. Secondo Prognosfruit, il raccolto dovrebbe essere di 10,5 milioni di tonnellate con un calo del 20% rispetto allo scorso anno.

Netta perdita in Polonia e nei paesi produttori dell’Europa Orientale. La stima per l’Italia è una produzione di 2.194.762 tonnellate, leggermente inferiore all’8% la produzione del Trentino, mentre per l’Alto Adige si stima una produzione in linea con lo scorso anno e inferiore alla media. In ribasso la produzione in Emilia Romagna e del Friuli, mentre torna livelli nella media quella della Lombardia.

Come due anni fa, il raccolto sarà influenzato dalle gelate che hanno colpito la Polonia, dove si prevede una riduzione del raccolto del 44% rispetto allo scorso anno. In Austria e in Germania, paesi interessanti per l’export italiano, si aspettano cali della produzione rispettivamente del 22% e del 17%, mentre è in rialzo la Francia con un +12% rispetto alla scorsa stagione.