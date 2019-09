Agosto record all’aeroporto di Rimini

editato in: da

(Teleborsa) – L’aeroporto Fellini di Rimini festeggia un mese di agosto da record, con 67.064 passeggeri e un incremento del 41.5% rispetto a un anno fa. Il 52% delle persone in transito, oltre 34mila, proviene dalla Federazione, di cui 25.499 da Mosca (circa il 38% del traffico totale), 6.077 da San Pietroburgo (circa il 9% del traffico totale) e il resto dagli aeroporti russi regionali. L’area Extra Schengen nel complesso registra 48.315 passeggeri (+ 28,9% in rapporto al 2018), pari al 72,4% del traffico complessivo.

In riferimento all’Area Schengen, invece, i voli con più passeggeri sono stati quelli da e per la Polonia, con Cracovia operato da Ryanair e Varsavia su cui fanno rotta sia il vettore irlandese che Smartwings, -con 8.142 passeggeri pari a circa il 12% del traffico totale). L’area Schengen nel complesso registra 18.373 passeggeri (+ 95,5% in rapporto al 2018), pari al 27,6% del traffico complessivo.

Dall’inizio dell’anno i passeggeri complessivi che hanno transitato all’aeroporto Fellini sono stati 272.655, con un aumento in percentuale del 24,4% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Un trend di crescita destinato a continuare anche a settembre, registrando il record del traffico mensile della gestione AIRiminum, e che lascia soddisfatto l’AD Leonardo Corbucci. “Il lavoro da realizzare per posizionare l’aeroporto Fellini ai livelli che merita è ancora imponente – ha sottolineato Corbucci – I dati di questa estate, però, ci confermano di aver intrapreso la strada corretta e ci motivano ancora di più a impegnarci nello sviluppo dello scalo, percependo finalmente la sensazione che non saremo soli in questa impresa. A parte il costante supporto della Regione – che dall’inizio ha affiancato AIRiminum sul fronte infrastrutturale e ora anche nelle politiche di promo-commercializzazione del territorio – percepiamo ora un maggiore coinvolgimento e salutiamo con estremo favore le recenti dichiarazioni di attenzione verso i nostri risultati da parte di alcune importanti amministrazioni e operatori del territorio”.