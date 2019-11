Agi presenta il futuro dell’informazione: “Dalla storia d’Italia all’editoria 5.0”

editato in: da

(Teleborsa) – Quale sarà il futuro dell’informazione italiana? Per tentare di rispondere a questa domanda, il direttore dell’Agi Mario Sechi si confronterà con il sottosegretario di Stato alla PCM con delega all’Informazione e all’Editoria, Andrea Martella, nel corso dell’evento “Storia d’Italia e futuro dell’editoria” organizzato dall’Agenzia il prossimo lunedì 2 dicembre alle ore 18.30 al Piccolo Teatro Studio Melato di Milano (in diretta streaming su Agi.it).

Nel corso dell’incontro Martella presenterà il nuovo piano del Governo Editoria 5.0, pensato per aiutare il mondo dell’informazione. Tra le azioni previste dal piano – spiega Agi in una nota – “garantire il pluralismo attraverso il sostegno finanziario alle imprese editoriali, completare la transizione verso il digitale, sostenere i giovani che vogliono creare nuove imprese editoriali, trasformare le edicole in veri e propri hub amministrativi e assicurare una giusta remunerazione al lavoro giornalistico”.

Per svelare il grado di fiducia, gli elementi critici e le attese degli italiani, nella stessa occasione verrà presentato anche il nuovo rapporto Agi-Censis “I professionisti dell’informazione nell’era trans-mediatica”. Realizzato nell’ambito del programma pluriennale “Diario dell’Innovazione” della Fondazione per l’Innovazione COTEC, il Rapporto sarà raccontato dal presidente del Censis Giuseppe De Rita, guidato da Sechi attraverso un viaggio nella storia d’Italia e dell’editoria.

Infine l’amministratore delegato di Agi, Salvatore Ippolito, presenterà in anteprima il nuovo sito agi.it e la partnership con la concessionaria di pubblicità A.Manzoni & C., e con Alessandro Vento, amministratore delegato di D-Share, racconterà il piano di sviluppo di tecnologie e progetti digitali per i media.

