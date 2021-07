Aggiornamento elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS. Anief avvia i ricorsi

editato in: da

(Teleborsa) – “Tra il 16 e il 24 luglio sarà possibile presentare la domanda per inserirsi negli elenchi aggiuntivi alla prima fascia delle GPS”. È quanto annuncia il presidente nazionale Anief Marcello Pacifico spiegando che “questi elenchi servono sia per le supplenze del prossimo anno scolastico sia, dopo l’approvazione del dl Sostegni bis, per i ruoli”.

“Secondo l’ufficio legale dell’Anief – sottolinea Pacifico – tutti coloro che hanno presentato la domanda per partecipare all’ultimo concorso a cattedra o per partecipare al corso abilitante (poi sospesi a causa del Covid) hanno diritto a presentare la domanda per inserirsi con riserva nella prima fascia delle GPS. Nel bando c’è infatti scritto che il titolo deve essere conseguito entro il 31 luglio ma il mancato conseguimento non può essere, viste le circostanze dello scorso anno, imputabile ai candidati. Per quanto riguarda, invece, i diplomati magistrali che sono stati cancellati dalle GAE riteniamo evidente il loro diritto a essere inseriti nella prima fascia e non in un elenco aggiuntivo”.

Pacifico ha ricordato, infine, che “l’inserimento in questi elenchi sarà utile per le immissioni in ruolo e di conseguenza per la stipula dei contratti a tempo indeterminato che saranno dati prima dell’inizio del prossimo anno scolastico”.