Agenzie di viaggi, Lombardia al top

editato in: da

(Teleborsa) – E’ la Lombardia, con le quasi duemila agenzie di viaggio presenti e attive sul territorio regionale, a trainare il movimento delle vacanze di Capodanno, con prenotazioni effettuate in massima parte a ottobre o novembre.

Trend stabile o in leggero calo: si va dal classico viaggio verso mete vicine in Europa a prezzi convenienti fino ai più costosi pacchetti con destinazioni tropicali e mari caraibici, spiega Luigi Maderna, presidente Fiavet Lombardia – Confcommercio Milano.

Quest’anno le prenotazioni sono partite prima, già nei mesi scorsi, sintomo che la clientela preferisce programmare in anticipo puntando su offerte sicure e di qualità e si affida sempre meno rispetto al passato al last minute. Ad esempio c’è già chi pensa a prenotare il lungo ponte di aprile del prossimo anno per sfruttare le offerte migliori.

In tema di agenzie di viaggi (12 mila in Italia), la Lombardia pesa il 16,3% del totale nazionale e occupa quasi 9 mila addetti su circa 38 mila in Italia (22,5% del totale).

Milano è prima in regione e seconda, dopo Roma, a livello nazionale con 891 imprese (7,5% italiano) ma prima in Italia per numero di addetti (5.621) seguita da Roma, Torino, Napoli e Venezia. Dopo Milano, in Lombardia, vengono Brescia (238 imprese, ottava in Italia per numero di attività), Bergamo (183), Varese (143) e Monza Brianza (139).

Forte la presenza delle imprese femminili nel settore delle agenzie di viaggio e tour operator con quasi due imprese su cinque (37% in Lombardia e 39,5% in Italia) in mano a imprenditrici e con punte che superano il 60% a Mantova, Vercelli, Viterbo e Rovigo. Si ferma invece al 6,2% in Italia (4,7% in Lombardia) la presenza di giovani nel settore con Caserta (20,5%) e Campobasso (16,1%) in decisa controtendenza. È dell’8,3% in Italia e 10,1% in regione il peso delle imprese con titolari nati all’estero con la presenza di agenzie di viaggio e tour operator “stranieri” che a Prato, Brescia e Rimini raggiungono circa il 20%.