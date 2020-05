Agenzia Entrate, Ruffini: recuperabili 100 miliardi dai debiti fiscali

editato in: da

(Teleborsa) – Per il Direttore dell”Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini “è realisticamente recuperabile un decimo” dei vecchi debiti fiscali. “Sembra poco – aggiunge -. ma si tratta di quasi cento miliardi”. Lo ha nel corso di un’intervista al quotidiano di Torino La Stampa in risposta a una precisa domanda.

Per Ruffini “si tratta di prendere atto che una parte di questi debiti è tale ormai solo sulla carta. Se ci liberassimo di questo inutile onere l’Agenzia si concentrerebbe meglio sul suo lavoro”. Augurandosi come “la crisi del Covid-19 non diventi un’opportunità sprecata”.