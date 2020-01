Agenzia Entrate, arriva nuovo 730: eredi e figli a carico, le novità

editato in: da

(Teleborsa) – Approvato dall’Agenzia delle Entrate nella sua versione definitiva con relative istruzioni, il nuovo modello 730. Tante le novità.

A partire dagli eredi, che potranno usare il modello per presentare la dichiarazione delle persone decedute. Il cambiamento riguarda la dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2019 delle persone decedute nel 2019 o entro il 23 luglio 2020.

Gli eredi potranno, dunque, utilizzare il modello 730 per la dichiarazione per conto del contribuente deceduto con i requisiti per utilizzare questo modello semplificato. Il 730, in questo caso, non potrà essere consegnato al sostituto d’imposta né del contribuente né dell’erede, ma dovrà essere presentato tramite un Caf o un professionista o tramite spedizione telematica all’agenzia delle Entrate.

Nuovo limite di reddito per il figlio a carico – Dalle dichiarazioni relative al 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per essere considerati a carico è elevato a 4mila euro.

Inoltre, si legge sul sito “Entrano inoltre nel 730 lo sport bonus, il credito d’imposta per la bonifica ambientale e la detrazione del 50% per le spese di realizzazione di colonnine per la ricarica di auto elettriche”.