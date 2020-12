Agenzia del Demanio, partnership con Investitalia per progetti in aree dismesse

editato in: da

(Teleborsa) – L’Agenzia del Demanio ha stretto un’intesa con la Struttura di Missione Investitalia della Presidenza del Consiglio dei Ministri per riqualificare le aree dismesse del Paese implementando iniziative per la realizzazione di strategie di sviluppo territoriale, sostenibilità e innovazione, funzionali a politiche anticicliche di investimenti.

L’obiettivo è quello di riqualificare le aree dismesse del Paese, valorizzando gli immobili pubblici sottoutilizzati o in stato di abbandono in chiave economica e sociale, attraverso forme di partenariato pubblico-privato e altri istituti assimilabili, in grado di convogliare investimenti su asset di pregio storico, culturale e naturalistico, con vocazione turistica o sportiva.

L’accordo, firmato dal direttore dell’Agenzia del Demanio Antonio Agostini e dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alla programmazione economica e agli investimenti Mario Turco, renderà efficace il coordinamento tra Investitalia e la Struttura per la progettazione di beni ed edifici pubblici, assegnata all’Agenzia del Demanio con DPCM del 15 aprile 2019. Si partirà con un progetto pilota che sarà finanziato da Investitalia, per un importo complessivo massimo di 20 milioni di euro, dedicato al riuso e alla rigenerazione di aree e immobili pubblici dismessi.

L’Agenzia e Investitalia collaboreranno anche all’avvio del progetto Demanio Digitale, finalizzato ad utilizzare le tecnologie, i sistemi, le infrastrutture e le reti digitali per il mantenimento e la protezione di funzioni vitali e critiche dello Stato.

“Con questa intesa avviamo concretamente operazioni di grande portata sul patrimonio immobiliare pubblico, con particolare riguardo ai temi dell’innovazione digitale e della sostenibilità, promuovendo ogni strumento efficace per l’attrazione di investimenti sul territorio”, ha dichiarato il direttore dell’Agenzia del Demanio, Antonio Agostini.