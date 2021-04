Agenda: settimana del 5 aprile 2021

editato in: da

(Teleborsa) – Eventi societari ed istituzionali

Lunedì 05/04/2021

Appuntamenti:

Parlamento europeo – Riunioni delle Commissioni dell’Europarlamento (fino a giovedì 08/04/2021)

Fondo Monetario Internazionale e Banca Mondiale – Meeting di primavera 2021 – Il Meeting di primavera IMF World 2021 Spring Meetings si svolge in modalità virtuale (fino a domenica 11/04/2021)

Borsa:

Inghilterra – Borsa di Londra chiusa per festività

Germania – Borsa di Francoforte chiusa per festività

Australia – Borsa di Sidney chiusa per festività

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Italia – Borsa di Milano chiusa per festività

Francia – Borsa di Parigi chiusa per festività

Cina – Borsa di Shanghai chiusa per festività

Spagna – Borsa di Madrid chiusa per festività

Martedì 06/04/2021

Appuntamenti:

EIA – Pubblica l’outlook sull’energia

IIF Digital Currency Roundtable 2021 – L’incontro, organizzato dall’Institute of International Finance, riunirà le principali voci dell’industria e del settore pubblico per condividere l’approccio attuale e le prospettive sui nuovi sviluppi della moneta digitale

Reserve Bank of Australia – Riunione di politica monetaria e annuncio tassi

Borsa:

Hong Kong – Borsa di Hong Kong chiusa per festività

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione BOT

Aziende:

Banca MPS – Assemblea: Approvazione del bilancio 2020 (unica convocazione)

Mercoledì 07/04/2021

Appuntamenti:

Banca d’Italia – Le riserve ufficiali della Banca d’Italia

G20 – Secondo meeting del Ministri delle finanze e dei Governatori delle Banche centrali, sotto la Presidenza italiana del G20, in videoconferenza

FOMC – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

14.00 – Audizione ABI alla Camera dei Deputati – Audizione Abi alla Camera dei Deputati, Commissione Finanze, sulle tematiche relative allo squilibrio della struttura finanziaria delle imprese italiane che rischia di essere determinato dalla pandemia da Covid-19. Partecipa: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi

15.00 – Rendiconto Sociale INPS 2018 e Pre Rendiconto Socaile 2020 – Il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza presenta il Rendiconto Sociale INPS 2018 e il Pre Rendiconto Socaile 2020, in collegamento sulla piattaforma TEAMS. I lavori saranno aperti dalla Vicepresidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza (CIV) Inps, Sabina Valentini e saranno conclusi dal Ministro del lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando

Aziende:

Esprinet – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020 e presentazione del bilancio consolidato 2020

Tenax International – Appuntamento: Presentazione analisti

Giovedì 08/04/2021

Appuntamenti:

BCE – Pubblicazione dei verbali dell’ultima riunione di politica monetaria

Banca d’Italia – Gli aggregati di bilancio della Banca d’Italia; Rimesse verso l’estero degli immigrati in Italia

14.00 – EY Summit Infrastrutture – Prima tappa, in diretta streaming, dell’EY Summit Infrastrutture “Costruzioni e Intermodalità” organizzato da Ernst & Young. Verranno coinvolte istituzioni e key player, attraverso tre eventi dedicati al settore infrastrutture. Interviene, tra gli atri, Enrico Giovannini, Ministro delle Infrastrutture

Titoli di Stato:

Tesoro – Comunicazione medio-lungo

Aziende:

Autostrade Meridionali – Assemblea: Bilancio

Basicnet – Assemblea: Approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020 (unica convocazione)

Campari – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020

Conagra Brands – Risultati di periodo

Fincantieri – Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio 2020

Venerdì 09/04/2021

Appuntamenti:

IIF 2021 Global Debt and Financial Stability Roundtable – L’evento, sponsorizzato da Fitch Ratings, riunirà on line leader del settore finanziario, alti rappresentanti di istituzioni finanziarie internazionali e accademici

Aziende:

Autostrade Meridionali – Assemblea: Bilancio

Gequity – CDA: Bilancio

Scadenze Fiscali:

Tesoro – Asta BOT

Dati macroeconomici attesi

Lunedì 05/04/2021

15:45 USA: PMI servizi (atteso 60 punti; preced. 59,8 punti)

15:45 USA: PMI composito (preced. 59,5 punti)

16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 59 punti; preced. 55,3 punti)

16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso -0,5%; preced. 2,7%)

Martedì 06/04/2021

01:30 Giappone: Spese reali famiglie, mensile (atteso 2,8%; preced. -7,3%)

03:45 Cina: PMI servizi Caixin (preced. 51,5 punti)

09:00 Spagna: Disoccupazione (preced. 44,4K unità)

10:00 Italia: Tasso disoccupazione (atteso 9%; preced. 9%)

11:00 Unione Europea: Tasso disoccupazione (atteso 8,1%; preced. 8,1%)

Mercoledì 07/04/2021

07:00 Giappone: Leading indicator (preced. 98,5 punti)

10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 52,5 punti; preced. 45,7 punti)

10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 52,5 punti; preced. 48,8 punti)

13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. -2,2%)

14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -70,5 Mld $; preced. -68,2 Mld $)

16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (atteso -1,33 Mln barili; preced. -876K barili)

Giovedì 08/04/2021

01:50 Giappone: Partite correnti (atteso 1,97 Mld ¥; preced. 647 Mld ¥)

07:00 Giappone: Fiducia consumatori (preced. 33,8 punti)

08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 1,2%; preced. 1,4%)

08:45 Francia: Partite correnti (preced. -1,6 Mld Euro)

08:45 Francia: Bilancia commerciale (preced. -3,95 Mld Euro)

11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (atteso 1,4%; preced. 0%)

11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,6%; preced. 1,4%)

14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 683K unità; preced. 719K unità)

16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 14 Mld piedi cubi)

Venerdì 09/04/2021

03:30 Cina: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,5%; preced. 1,7%)

03:30 Cina: Prezzi consumo, annuale (atteso 0,2%; preced. -0,2%)

08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 1,5%; preced. -2,5%)

08:00 Germania: Bilancia commerciale (atteso 20 Mld Euro; preced. 22,2 Mld Euro)

08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 3,3%)

09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (atteso -1,3%; preced. -2,2%)

10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (preced. -3%)

10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. -6,8%)

14:30 USA: Prezzi produzione, annuale (atteso 3,8%; preced. 2,8%)

14:30 USA: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,5%; preced. 0,5%)

16:00 USA: Vendite ingrosso, mensile (atteso 1,4%; preced. 4,9%)

16:00 USA: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,5%; preced. 1,3%)