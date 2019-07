Agcom, procededimento nei confronti della RAI

editato in: da

(Teleborsa) – L’AgCom ha avviato un procedimento nei confronti della RAI. L’Authority ha infatti ravvisato delle possibili violazioni relative ai canoni di equilibrio, pluralismo, completezza, obiettività, imparzialità, indipendenza e apertura alle diverse formazioni politiche e sociali” da parte del servizio telecomunicativo pubblico.

L’offerta informativa RAI, inoltre, come evidenzia l’Autorità, necessita di “assicurare un contraddittorio adeguato, effettivo e leale al fine di soddisfare il diritto del cittadino a una corretta informazione e alla formazione di una propria opinione”. Al suddetto procedimento sono state condotte anche le contestazioni avanzate precedentemente in relazione a servizi di TG ed extra-TG. “Laddove a seguito del procedimento venisse accertata la gravità delle condotte contestate – spiega una nota – l’Autorità potrebbe applicare una sanzione pecuniaria che può arrivare sino al 3% del fatturato realizzato nell’ultimo anno”.

Sempre l’AgCom ha inviato invece una lettera di richiamo a Rete 4 del Gruppo Mediaset, per la trasmissione “Fuori dal coro”, sollecitando la necessità di garantire una “presentazione veritiera dei fatti e degli avvenimenti, in modo da favorire la libera formazione delle opinioni”. In questo senso l’autorità ha sollecitato l’emittente ad evitare “rappresentazioni stereotipate e generalizzazioni possano generare effetti discriminatori nei confronti di minoranze e gruppi di persone”.