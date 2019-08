AGCOM: “I rimborsi dei giorni erosi devono essere automatici”

editato in: da

(Teleborsa) – Intervento importante dell’AGCOM, che ha avviato una procedura sanzionatoria contro le compagnie telefoniche, a causa di alcune scorrettezze. Le compagnie avrebbero infatti pubblicato istruzioni e modalità per la richiesta di rimborso per l’affare delle fatture a 28 giorni.



I cittadini infatti non dovrebbero fare assolutamente nulla per ottenere i rimborsi. Il pronunciamento del Consiglio di Stato è stato estremamente chiaro in questo senso, riconoscendo una volta per tutte il criterio automatico da adottare per l’erogazione dei rimborsi a cui gli utenti hanno diritto.

AGCOM conferma che la delibera sui rimborsi va interpretata dalla compagnie riconoscendo i rimborsi in automatiche, ma Federconsumatori ha fatto sapere che, se le compagnie continueranno ad agire in questo modo, si avvieranno interventi di carattere legale per garantire il rispetto delle norme e il diritto dei cittadini ad ottenere, senza alcun ostacolo o vessazione, quanto loro riconosciuto.