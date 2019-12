AGCOM, boom delle piattaforme online: ricavi per 692 miliardi

editato in: da

(Teleborsa) – Nel 2018, Alphabet/Google, Amazon, Apple, Facebook, Microsoft e Netflix hanno conseguito complessivamente 692 miliardi di euro di ricavi nel mondo, un valore quattro volte superiore a quello delle principali imprese di TLC e media tradizionali. È quanto rileva il primo Osservatorio sulle piattaforme online pubblicato oggi dall’AGCOM.

“Le piattaforme – si legge ancora nel comunicato ufficiale – mostrano un’elevata globalizzazione, realizzando quasi la metà del proprio fatturato al di fuori del continente domestico, a fronte di una quota del 15% per le TLC&Media company. Maggiore per le piattaforme è anche la produttività del lavoro: nel complesso, un loro dipendente produce il 53% di ricavi in più di un dipendente delle imprese di TLC e media”.

Inoltre, in media, presentano una profittabilità lorda del 49% e un margine operativo pari al 21% dei ricavi, corrispondente a 24 miliardi di euro”.