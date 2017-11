Agcom avvia consultazione su proroga banda 3,5 GHz

(Teleborsa) – Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha disposto l’avvio del procedimento e della relativa consultazione pubblica in merito alle richieste di proroga dei diritti d’uso in banda 3,5 GHz avanzate dalle società ARIA, Go Internet S.p.A., Linkem S.p.a. e Telecom Italia S.p.a.

Tali istanze di proroga sono state inoltrate all’Autorità dal Ministero dello Sviluppo Economico al fine di conoscere le valutazioni di Agcom “in relazione sia alla concessione della proroga, che all’ammontare dei contributi da applicare a ciascun blocco di frequenza”.

Nel prendere atto che, nella comunicazione inviata, il Ministero dello Sviluppo Economico ha ritenuto che vi siano i presupposti per valutare la concessione della proroga dei diritti d’uso, l’Autorità provvederà, per quanto di propria competenza e previa consultazione pubblica, a completare entro il 31 gennaio 2018 le proprie valutazioni in merito alle richieste di concessione della proroga e alle eventuali condizioni tecnico-economiche applicabili, anche tenendo conto del vigente quadro regolamentare e delle evoluzioni del quadro normativo.