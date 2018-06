AgCom, approvato piano nazionale frequenze

editato in: da

(Teleborsa) – Il Consiglio dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha approvato il nuovo Piano Nazionale di Assegnazione delle Frequenze (PNAF 2018), secondo quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2018. Il Piano prevede 15 nuove reti digitali terrestri in tecnologia DVBT2, così ripartite: 10 reti nazionali in banda UHF, 4 reti locali in banda UHF e una rete su base regionale in banda III VHF destinata, secondo la normativa vigente, alla trasmissione di programmi televisivi in ambito locale nonché di programmi di servizio pubblico contenenti l’informazione a livello regionale.

L’approvazione del piano si inserisce nel processo disciplinato e scadenzato dalla Legge di Bilancio che, nel quadriennio 2018-2022, porterà a riassegnare le frequenze della banda 700 MHz, attualmente in uso per il servizio broadcasting, ai sistemi terrestri in grado di

fornire servizi di comunicazione elettronica in banda larga senza fili (5G).

In questa prospettiva il Consiglio ha ritenuto poi di rivolgere una segnalazione al Governo finalizzata a rappresentare alcuni elementi di criticità connessi all’applicazione delle disposizioni della Legge di Bilancio, emersi nel corso degli approfondimenti istruttori condotti dall’Autorità anche ai fini dell’approvazione del PNAF 2018.