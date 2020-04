Agatos, vola su finanziamento impianto biometano di Marcallo

editato in: da

(Teleborsa) – Brillante rialzo per Agatos, che lievita del 18,75% sul Listino di milano, dopo aver annunciato finanziamenti per il progetto dell’impianto di biometano di Marcallo e l’ingresso di un primario operatore energetico nazionale in Green Power Marcallese.

Il confronto del titolo con il FTSE Aim Italia, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Agatos rispetto all’indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.

Le tendenza di medio periodo di Agatos si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 0,1263 Euro. Supporto stimato a 0,1178. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 0,1348.