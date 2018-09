Agatos, nuovo contratto per impianto a gas naturale

editato in: da

(Teleborsa) – Agatos Energia, società controllata da Agatos, ha firmato un contratto per la fornitura chiavi in mano, l’esercizio e la manutenzione di un impianto di trigenerazione alimentato a gas naturale.

L’impianto, della potenza di 1,2 MW, sarà installato in uno stabilimento industriale situato nella zona di Treviso e produrrà congiuntamente energia elettrica, termica e frigorifera attraverso una tecnologia che minimizza il consumo di energia primaria e le relative emissioni in atmosfera di gas nocivi e climalteranti.

L’ordine è stato da conferito ad Agatos Energia da un primario player energetico internazionale per un valore complessivo di poco meno di 3,8 milioni di Euro tra il contratto di base triennale per la realizzazione e messa in esercizio dell’impianto, per un valore di circa

2,2 milioni di Euro, e le successive opzioni di gestione e manutenzione sino al 12° anno per un valore di circa 1,6 milioni di Euro.