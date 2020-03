Agatos, iniziato periodo conversione prestito convertibile

editato in: da

(Teleborsa) – Agatos ricorda che il periodo di conversione del Prestito Convertibile “AGATOS 2018-2020 7%” è iniziato in data odierna e si concluderà in data 20 marzo 2020 incluso (termine ultimo per la conversione).

Per ogni obbligazione convertibile di cui si chiede la conversione spettano 515 azioni di compendio (rapporto di conversione).

La data di scadenza del rimborso del Prestito è l’11 aprile 2020. Pertanto le obbligazioni in essere a quella data verranno rimborsate mediante versamento in un’unica soluzione di una somma in denaro pari al 100% del valore nominale di ciascuna obbligazione maggiorata degli interessi maturati dal giorno successivo al pagamento dell’ultima cedola corrisposta, sino alla data della scadenza.

(Foto: © gguy/123RF)