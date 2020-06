Agatos, assemblea approva raggruppamento e aumento riservato a Nice & Green

editato in: da

(Teleborsa) – L?assemblea di Agatos ha deliberato all’unanimità in merito all’operazione di raggruppamento azionario nel rapporto di 10 azioni ordinarie esistenti per 1 nuova azione ordinaria, da attuarsi entro il 30 settembre 2020. Tale raggruppamento ridurrà il numero delle azioni da 92.791.889 a 9.279.188 con conseguente aumento del valore della singola azione di pari rapporto.

E’ stata poi approvata la proposta del CdA di ridurre il capitale sociale a 20.919.873 euro, senza annullamento di azioni, coprendo tramite tale riduzione l’importo eccedente il terzo del capitale sociale delle voci negative di patrimonio netto complessivamente rilevate al 29 febbraio 2020, pari a Euro 10.885.787.

Approvata infine l’emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni Agatos di un importo complessivo pari a massimi 5 milioni di euro riservato a Nice & Green, investitore professionale con sede a Nyonn (Svizzera); di conseguenza è stato deliberato l’aumento del capitale sociale, in via scindibile, con esclusione del diritto di opzione, per un importo massimo pari a 5 milioni, incluso sovrapprezzo, mediante emissione di azioni ordinarie a servizio della conversione del Prestito, aventi il medesimo godimento e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie Agatos in circolazione alla data di emissione. Tale aumento è conseguente all’accordo di investimento sottoscritto in data odierna con Nice & Green che prevede, inter alia, l’impegno di quest’ultimo a sottoscrivere obbligazioni convertibili in azioni Agatos per un controvalore complessivo pari a Euro 5 milioni, con una prima tranche di 1,5 milioni di Euro ed altresette da 0,5 milioni di Euro ciascuna.