Afghanistan, oggi vertice straordinario UE. Talebani annunciano amnistia generale

(Teleborsa) – Sono scenedrammatichequelle che arrivano in queste ore daKabule rimbalzano su tutti i social raccontando un Paese piombato nel caos. L’Europa, intanto, fa mea culpa e guarda con preoccupazione agli sviluppi – già in apprensione per una nuova ondata di profughi – mentre il Premier britannico Johnson chiede un G7. Oggi si riunisce il consiglio Esteri UE, in programma alle 16 ora italiana (le 10 a New York).





“Chiedo – ha detto il segretario generale Onu, Antonio Guterres – la fine immediata della violenza, il rispetto dei diritti di tutti gli afghani e il rispetto da parte dell’Afghanistan di tutti gli accordi internazionali di cui è parte. In questo momento grave esorto tutte le parti, in particolare i talebani, a esercitare la massima moderazione per proteggere le vite umane”. Quindi, ha aggiunto: “Le Nazioni Unite sono impegnate a sostenere gli afgani, continuiamo ad avere personale e uffici nelle aree che sono finite sotto il controllo dei talebani”.

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, intanto, ringrazia le forze armate per le operazioni che stanno permettendo di riportare in Italia i nostri concittadini di base in Afghanistan, rende noto Palazzo Chigi. “L’impegno dell’Italia è proteggere i cittadini afghani che hanno collaborato con la nostra missione – dice il Premier che è “in continuo contatto con il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il Ministro degli Esteri, Luigi Di Maio. L’Italia è al lavoro con i partner europei per una soluzione della crisi, che tuteli i diritti umani, e in particolare quelli delle donne”.

I talebani, intanto, provano a rassicurare afgani e comunità internazionale sulle reali intenzioni di pacificare il Paese annunciando una “amnistia generale” (che convince pochi) per tutti i funzionari delle vecchie autorità afghane, invitati a tornare a lavoro. “Un’amnistia generale è stata dichiarata per tutti”, recita un comunicato, “pertanto dovreste riprendere le vostre abitudini di vita con piena fiducia”. Nel frattempo, gliStati Unitihanno rafforzato il cordone di sicurezza intorno all’aeroporto di Kabul, riaperto nella serata di ieri, per consentire il proseguimento dei rimpatri.