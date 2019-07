“AF Claudia”, secondo traghetto “Grimaldi Lines” su Civitavecchia-Olbia

editato in: da

(Teleborsa) – Si chiama AF Claudia ed è la nave traghetto scelta da Grimaldi Lines per assicurare il raddoppio del collegamento marittimo Civitavecchia-Olbia. Fino al 15 settembre effettuerà due partenze giornaliere in entrambe le direzioni. L’unità può ospitare fino a 950 passeggeri per ogni viaggio effettuato e dispone di 76 cabine interne ed esterne (di cui due per PMR, ovvero dedicate a “Persone a Mobilità Ridotta), 207 poltrone, ristorante self-service, bar, duty free-shop e ampi spazi comuni per i passeggeri. Può inoltre trasportare fino a 400 autoveicoli al seguito.

La M/n AF Claudia affiancherà così la nave Cruise Ausonia sulla rotta Civitavecchia-Olbia e viceversa, inaugurata nel 2016. I due collegamenti marittimi stagionale di Grimaldi Lines tra il porto laziale e il nord est della Sardegna in entrambe le direzioni partono rispettivamente alle 10.15 ed alle 22.45 da Civitavecchia e alle 12.30 e alle 22.15 da Olbia.

Anche per l’estate 2019, la Sardegna si conferma così la destinazione di punta dell’offerta Grimaldi Lines. Tra il Continente e l’isola, Grimaldi Lines opera anche con altri due collegamenti marittimi: Livorno-Olbia e Civitavecchia-Porto Torres, entrambi operativi tutto l’anno, con l’impiego di quattro unità moderne, tra cui le ammiraglie Cruise Roma e Cruise Barcelona, i cruise ferry più grandi del Mediterraneo.