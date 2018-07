Aeroporto Zurigo, Leonardo firma contratto per rinnovare sistema smistamento bagagli

editato in: da

(Teleborsa) – L’aeroporto internazionale di Zurigo avrà uno dei sistemi per lo smistamento dei bagagli più avanzati e affidabili grazie a Leonardo che, in consorzio con la società austriaca motion06, rinnoverà completamente l’impianto nell’ambito di un contratto del valore di 150 milioni di euro. Si tratta di una delle maggiori commesse degli ultimi anni in Europa nel settore dello smistamento bagagli. Il valore per Leonardo ammonta a circa 120 milioni di euro.

Leonardo è responsabile della gestione complessiva del progetto, dello sviluppo e integrazione del sistema, nonché della fornitura delle macchine smistatrici cross-belt e dei sistemi informatici, mentre motion06 fornirà alcuni importanti apparati. Le attività di progettazione inizieranno nelle prossime settimane, mentre l’inizio dei lavori è previsto per la seconda metà del 2019, con consegna finale nel 2025.

L’aeroporto di Zurigo è il principale scalo svizzero e un importante nodo europeo. È stato valutato dai passeggeri come il migliore in Europa (World Travel Award 2018). Nel 2017 ha servito oltre 29 milioni di passeggeri, con un incremento del 6,3% rispetto all’anno precedente, e ha ospitato più di 270.000 movimenti di volo. Oggi l’aeroporto serve 185 destinazioni in tutto il mondo.

Il progetto vedrà la sostituzione della maggior parte dei componenti elettromeccanici e informatici del sistema esistente per soddisfare i più recenti standard di sicurezza, incrementarne l’affidabilità e aumentarne la capacità di smistamento a oltre 16.000 bagagli all’ora.