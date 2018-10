Aeroporto Tortolì-Arbatax, si profila qualche spiraglio

editato in: da

(Teleborsa) – Entro il prossimo Natale il pacchetto azionario dell’aeroporto di Tortolì-Arbatax, detenuto dalla società Aliarbatax, dovrebbe passare di mano. A contendersi la ripresa e lo sviluppo dello scalo sardo, chiuso da sei anni, sono la società inglese Afg Group, la Winfly, un gruppo arabo svizzero e una cordata di imprenditori turistici locali che fa capo al Consorzio Costa Est.

Alla finestra resta il Dass, il Distretto aerospaziale della Sardegna, che ha inviato una manifestazione di interesse per il solo affitto dell’infrastruttura. La vendita si rende necessaria per ripianare i debiti accumulati negli anni e dall’ioerazione Aliarbatax conta di ricavare non meno di 5 milioni di euro.