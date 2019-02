Aeroporto Torino Caselle, disimpegno parziale della compagnia Blue Air

editato in: da

(Teleborsa) – Fa discutere la marcata riduzione dei voli operati dalla compagnia aerea Blue Air sull’aeroporto di Torino Caselle. Entro fine marzo, quando entrerà in vigore l’operativo estivo, saranno nove i collegamenti tagliati dal vettore rumeno, che porterà da cinque a due i velivoli Boeing basati presso lo scalo “Sandro Pertini”.

Non si vola più da e per Parigi, Londra e Lisbona, cessate sabato 23 febbraio, ed entro un mese stop anche a due altre capitali, Bucarest e Stoccolma. Oggi, 26 febbraio, ultimo giorno per Bari, ieri lo è stato per Pescara e Stoccarda. Cessata Cracovia, marzo sarà l’ultimo mese di relazione con Siviglia.

Non poca cosa per Caselle, dove Blue Air ha trasportato un milione circa di passeggeri, circa un quarto del movimento annuale dello scalo che pure ha chiuso il 2018 con una flessione del 2,2%.

Il ridimensionamento della presenza di Blue Air è da associare all’ingresso nel capitale dell’operatore logistico tedesco Zeitfracht e conseguente spostamento del baricentro su Stoccarda, con maggiore attenzione ai collegamenti con l’est Europa. Blue Air è in procinto di ammodernare e potenziare la propria flotta, ma il management della compagnia rumena ha deciso di puntare sulle rotte più redditizie.

Un gap da compensare per Caselle, dove Andrea Andorno, nuovo Amministratore delegato di Sagat, la società che gestisce lo scalo, espresso dall’azionista di riferimento F2i, si ritrova a vagliare nuove strategie per consentire allo scalo di rimettere in piedi collegamenti strategici, a partire da quelli con le capitali europee.