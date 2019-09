Aeroporto Tenerife in cerca di partner

editato in: da

(Teleborsa) – L’aeroporto di Tenerife resterà orfano della base Ryanair da gennaio 2020, ma la società di gestione si è attivata per stipulare accordi con altri vettori. Confronti sarebbero in corso con Wizz Air, che ha annunciato da tempo un collegamento con Varsavia, e Jet2, che incrementerà le frequenze con Belfast. Rimpiazzare il vettore irlandese non sarà semplice, né facile, ma la necessità di garantire un network di collegamenti in grado di arrivare direttamente nell’isola è fondamentale per il turismo e l’economia locale.