Aeroporto Singapore numero uno al mondo

(Teleborsa) – Nonostante l’emergenza coronavirus, Skytrax è riuscita a stilare la classifica dei 100 migliori aeroporti del mondo per l’anno 2020 ricorrendo al sondaggio online per la prima volta dal 1999, quando furono istituiti i World Airport Awards. Il sondaggio si è svolto da settembre 2019 a febbraio 2020.

Il miglior aeroporto è risultato, per l’ottavo anno consecutivo, Singapore Changi, che precede gli aeroporti di Tokyo Haneda e Hamad International di Doha, che scavalca l’aeroporto di Seoul-Incheon, sceso al quarto posto.

Il primo aeroporto europeo, Monaco di Baviera, si piazza al quinto posto, mentre figura al nono posto l’aeroporto di Amsterdam-Schipol. Roma Fiumicino e Milano Malpensa occupano rispettivamente la 58esima e 99esima posizione.

L’award per l’aeroporto più pulito è stato assegnato all’aeroporto di Tokyo Haneda mentre quello attribuito al terminal migliore va al T2 dell’aeroporto di Seoul-Incheon. L’aeroporto di Parigi Orly vince il premio quale “World’s Most Improved Airport”; Londra Heathrow è il Best Airport Shopping.