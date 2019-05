Aeroporto Salerno, c’è il decreto interministeriale

editato in: da

(Teleborsa) – “Con la firma odierna del decreto interministeriale sull’aeroporto di Salerno-Pontecagnano, si conferma l’attenzione del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli, rispetto al rilancio del comparto aereo e degli aeroporti come volano di sviluppo di interi territori”. E’ quanto riporta una nota del dicastero, diffusa dopo l’approvazione del decreto interministeriale giunta nella stessa settimana in cui l’Enac e la Società AdS hanno sottoscritto l’Atto aggiuntivo alla Convenzione ENAC-AdS del 22 febbraio 2013.

Gli uffici del MIT, che erano in attesa dell’atto in questione, hanno lavorato su questo impulso con la massima speditezza possibile – si sottolinea nella nota ministeriale – smentendo le ricostruzioni strumentali su inesistenti stop da parte del dicastero di Porta Pia e confermando piuttosto l’impegno del Ministero a dare risposte per il potenziamento delle infrastrutture campane.