Aeroporto Roma Fiumicino, tre nuove destinazioni per la Cina e lo “sbarco” di un’altra compagnia

(Teleborsa) – ADR guarda sempre più a Oriente e il legame tra Roma e la Cina diventerà ancora più stretto nei prossimi mesi. Tra maggio e luglio di quest’anno saranno attivati dall’aeroporto Leonardo da Vinci, principale scalo aereo della capitale, tre nuovi collegamenti diretti con altrettante nuove destinazioni cinesi, anche in virtù dell’arrivo a Fiumicino di una nuova compagnia aerea, Sichuan Airlines. Raggiungono così quota dodici le città della Greater China direttamente collegate con l’aeroporto di Fiumicino, che si conferma tra i leader in Europa per numero di destinazioni servite e di vettori attivi.

Nel dettaglio, dal 25 giugno Sichuan Airlines opererà un nuovo collegamento Italia-Cina, con un volo diretto per Chengdu tre volte a settimana operato con Airbus A330. Ancora prima, altre due novità di rilievo: dal 30 maggio Hainan Airlines aprirà un volo diretto per Shenzhen, che opererà due volte alla settimana, mentre il 12 giugno Air China darà il via al collegamento con Hangzhou con un volo operato tre volte a settimana.

“Shenzhen, Chengdu e Hangzhou e la nuova compagnia aerea Sichuan Airlines – annuncia Fausto Palombelli, Direttore Marketing e Sviluppo Aviation di Aeroporti di Roma – insieme al potenziamento dell’offerta quotidiana di voli sulle altre destinazioni cinesi, sono le novità che proiettano anche quest’anno il Leonardo da Vinci verso nuovi record”.

Nel 2018 le sei compagnie aeree operanti tra Roma e la Greater China hanno infatti registrato il pieno di passeggeri trasportati: sono stati 760.000, con una crescita del 60% rispetto al 2014. Per il 2019 è previsto un vero e proprio boom di passeggeri da e per la Cina: si stima infatti un incremento del traffico del 20% rispetto al 2018 e il superamento della soglia dei 900 mila passeggeri entro la fine dell’anno.

Sichuan Airlines è compagnia aerea con sede a Chengdu (città le cui origini risalgono almeno al IV secolo a.C. quando fu capitale del Regno Shu, n.d.r.), capoluogo della provincia di Sichuan, nella parte sud occidentale della Cina. L’aerolinea fu fondata il 19 settembre 1986, cominciando le sue attività il 14 luglio 1988 e oggi raggiunge oltre 130 destinazioni di 25 Paesi.

L’attenzione che la società di gestione Aeroporti di Roma dedica da diversi anni all’accoglienza di passeggeri e vettori cinesi ha consentito allo scalo di raggiungere e superare traguardi impensabili fino a qualche anno fa. Fiumicino infatti è uno dei primi scali al mondo a essere stato ufficialmente accreditato come “Welcome Chinese Airport”, aggiudicandosi nel 2018 il livello “Platinum” grazie alle numerose iniziative rivolte ai passeggeri cinesi.