Aeroporto Roma Fiumicino, “ripartono” i voli Air Transat Italia-Canada

(Teleborsa) – L’aeroporto Leonardo da Vinci di Roma-Fiumicino si conferma il principale scalo italiano anche per la compagnia canadese Air Transat che da sabato 13 aprile riprende i collegamenti diretti dalla capitale a Montreal e Toronto. Con ciascuna delle 2 città saranno inizialmente ad aprile 2 e 1 voli a settimana aumentando le frequenze a maggio per poi raggiungere dal 19 giugno i 6 collegamenti settimanali per Montreal e i 7 per Toronto. Ultimi voli 2019 per le 2 città del Canada il 27 ottobre. Viene così incrementata del 10% la capacità di offerta dalla compagnia per la stagione estiva 2019 rispetto alla passata stagione.

Air Transat offre anche quest’anno 2 destinazioni in Canada a chi proviene dall’Italia, con possibilità di viaggio sia in Classe Economica che in Club Class, ovvero Business. Entrambi i voli sono operati con Airbus A330 configurati appunto in due diverse classi di servizio. La compagnia aerea ha sede a Montréal (QC) e opera voli di linea e voli charter servendo 90 destinazioni in 25 Paesi.

Nata nel dicembre 1986 per iniziativa di ex dipendenti della appena “chiusa” Quebecair (aerolinea che effettuava servizi tra Canada e Stati Uniti), il volo inaugurale di Air Transat è di quasi un anno dopo, il 14 novembre 1987, con un viaggio da Montreal ad Acapulco. Sei anni più tardi ha assorbito la fallita Nationair per la manutenzione degli aeromobili. Oggi la società trasporta 2,5 milioni di passeggeri l’anno ed è una delle principali compagnie aeree canadesi, dopo Air Canada, Air Canada Jazz e WestJet. Air Transat Dispone di una flotta di 29 aeromobili.