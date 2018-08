Aeroporto Pescara, Ryanair incrementa l’attività dello scalo abruzzese con volo per Bucarest

editato in: da

(Teleborsa) – Pescara incrementa l’attività del “suo” aeroporto Internazionale d’Abruzzo “Pasquale Liberi” con un nuovo volo diretto Ryanair per Bucarest. Il collegamento comincerà alla fine di ottobre e avrà due frequenze settimanali. L’avvio della rotta diretta con la Romania farà parte della programmazione invernale della low cost irlandese, ormai da tempo consolidata Compagnia numero 1 in Italia.

“Siamo lieti di annunciare l’avvio di questo volo Pescara-Bucarest – ha dichiarato John F. Alborante, Sales & Marketing Manager Ryanair Italia – e ciò ci permette da protagonisti di incrementare l’attività dello scalo abruzzese. I passeggeri della Regione e di buona parte del Centro Italia avranno così ora la possibilità di scegliere insieme al nuovo collegamento con la capitale rumena un totale ben 6 nostre rotte invernali dal “Pasquale Liberi”, verso Bruxelles, Francoforte, Londra Stansted, Milano Bergamo e Malta”.

Sull’Aeroporto Internazionale d’Abruzzo, oltre a Ryanair, operano anche Alitalia (Milano Linate), Blue Air (Torino), Volotea (Catania), Mistral Air e Wizz Air, oltre a numerosi charter. E grazie a un traffico che supera i 500.000 passeggeri l’anno, l’aeroporto di Pescara, gestito da S.A.G.A. di cui la Regione Abruzzo è il maggiore azionista, fa parte di diritto nel Piano nazionale per lo sviluppo aeroportuale che coinvolge 31 aeroporti italiani considerati di serie A per i quali sono previsti a livello europeo investimenti per migliorare le strutture ed il servizio.