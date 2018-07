Aeroporto Olbia Costa Smeralda: nuovo collegamento invernale per Berlino

editato in: da

(Teleborsa) – easyJet punta sullo scalo di Olbia ampliando l’offerta delle destinazioni annuali: annunciato un nuovo collegamento invernale per Berlino Schonefeld.

Il collegamento, già attivo giornalmente da aprile ad ottobre, verrà operato appunto anche nei mesi invernali con due frequenze la settimana: il mercoledì e la domenica.

Il volo per Berlino, infatti, si aggiunge alla rotta operata tutto l’anno per Londra Gatwick, inaugurata lo scorso inverno, e al consolidato volo per Milano Malpensa operativo da diversi anni.

“Siamo entusiasti di poter annunciare questa novità che arricchisce ulteriormente la rosa di collegamenti invernali attivi nel nostro aeroporto – ha detto Silvio Pippobello, Amministratore Delegato di Geasar S.p.A. – . Il volo per Berlino, operato da easyJet, riveste un’importanza strategica per il nostro territorio, permettendo ai nostri operatori turistici di poter offrire al mercato tedesco, il primo in termini di presenze turistiche a livello regionale, la Sardegna anche nella bassa stagione. Questo volo, operato con due frequenze settimanali, rappresenterà un’opportunità interessante anche per i residenti del Nord Sardegna, i quali potranno visitare durante i mesi invernali una delle capitali più interessanti e dinamiche d’Europa”.