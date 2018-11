Aeroporto Milano Bergamo e Atalanta siglano partnership

editato in: da

(Teleborsa) – L’aeroporto di Milano Bergamo ha tenuto a battesimo il progetto di partnership BGY – Atalanta Official Airport che vede la società

Atalanta Bergamasca Calcio e lo scalo bergamasco condividere e sostenere i rispettivi brand e l’immagine ad essi associata, accomunata dalla vocazione all’internazionalizzazione.

A suggello della partnership, Atalanta Bergamasca Calcio ha realizzato un ingresso dedicato alla Tribuna Ubi Gold contraddistinto dal codice a barre sulle pareti che identifica la sigla internazionale dell’aeroporto e un corridoio di accesso con funzione di fast track.

“L’Atalanta ama l’aeroporto, così come l’aeroporto sostiene l’Atalanta“. Questo il pensiero espresso da Roberto Bruni, presidente di SACBO, in occasione della presentazione del progetto, a cui hanno preso parte Antonio e Luca Percassi, presidente e amministratore delegato di Atalanta Bergamasca Calcio, e Emilio Bellingardi, direttore generale di SACBO. “Abbiamo immaginato una forma di collaborazione con l’Atalanta Bergamasca Calcio, alla luce della notorietà e dell’apprezzamento che la squadra vanta dal punto di vista dei valori sportivi e della tradizione che l’accompagna – ha dichiarato Roberto Bruni –. Connotati che aiutano a indentificare maggiormente funzione e ruolo del nostro aeroporto con il territorio bergamasco”.

“Ci accomuna la propensione al lavoro di squadra, al rispetto degli schemi e ai sincronismi – ha aggiunto Emilio Bellingardi – In aeroporto, come sul campo di calcio, l’impegno deve essere massimamente profuso con una costante preparazione. Vediamo in questo binomio una identità di valori e una visione di lungo termine per garantire le condizioni per esprimersi al meglio delle proprie capacità”.

“Atalanta in questi ultimi anni sta ricevendo consensi importanti sia a livello nazionale che internazionale – ha dichiarato Antonio Percassi, Presidente Atalanta B.C. – attestati di stima che arrivano anche dalle più importanti realtà del nostro territorio, tra

queste Aeroporto Milano Bergamo che ritorna a far parte del Mondo atalantino. Per noi è molto importante poter condividere

valori, tradizioni e obiettivi”.

“Con grande reciproca soddisfazione Atalanta e Aeroporto Milano Bergamo ritornano a collaborare. Per la nostra Società – ha dichiarato Luca Percassi, A.D. Atalanta B.C. – si tratta di una partnership di estremo valore con un’altra realtà bergamasca di grande rilievo, un ulteriore motivo di orgoglio e crescita”.