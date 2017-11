Aeroporto Marconi, a ottobre superati i 7 milioni di passeggeri annui

(Teleborsa) – Continua la crescita di passeggeri dell’Aeroporto Guglielmo Marconi di Bologna.

Dopo i record estivi, con oltre 800 mila passeggeri al mese in luglio, agosto e settembre, la chiusura di ottobre ha fatto registrare il superamento dei 7 milioni di passeggeri annui, con un trend di crescita del +6,6% sullo stesso periodo del 2016, si legge in un comunicato.

Nel primi dieci mesi dell’anno i movimenti sono stati 57.254, con una crescita del 2,7%.

Le merci totali sono aumentate del 13,8%, con 34.868 tonnellate trasportate. Positiva anche la performance del singolo mese di ottobre che, con 714.576 passeggeri, segna una crescita del 5,8%.

Nel dettaglio, ad ottobre i passeggeri su voli internazionali sono stati 546.826, mentre quelli su voli nazionali sono stati 167.750.

I movimenti aerei, 5.986, hanno registrato un incremento del 4,2% sullo stesso mese del 2016, mentre le merci trasportate per via aerea hanno registrato un aumento dell’11,4% per un totale di 3.785 tonnellate.

Parigi Charles De Gaulle, Francoforte e Palermo le mete preferite del mese.